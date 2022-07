Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 14. julija - Indeksi na newyorških borzah so v uvodnem delu današnjega trgovanja potonili. Slabo razpoloženje vlagateljev je posledica danes objavljenega poročila o junijski inflaciji na ravni proizvajalcev v ZDA in slabših rezultatov ameriških bank JPMorgan Chase in Morgan Stanley od pričakovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.