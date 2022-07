Vreme: Popoldne sončno z občasno zmerno oblačnostjo

V petek bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Pihal bo vzhodni veter, zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V soboto bo deloma sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka so zmerna burja.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi zahodnimi vetrovi občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Ni izključena kakšna kratkotrajna ploha.

V petek bo sprva pretežno jasno. Popoldne se bo v krajih severno od nas in v alpskem svetu Furlanije - Julijske krajine oblačnost povečala, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Drugod bo do večera suho vreme.