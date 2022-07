Ljubljana, 14. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na primorski cesti odstranili oviro z voznega pasu med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Še vedno je daljši zastoj med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih, zamuda 30 minut. Zastoj je tudi na regionalni cesti Vrhnika-Brezovica.