WHO naslednji teden znova odloča o grožnji opičjih koz svetovnemu javnemu zdravju

Ženeva, 14. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je za 21. julij sklicala strokovni odbor za opičje koze, ki bo ponovno ocenil, ali ta bolezen predstavlja grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, so danes sporočili iz WHO. Število primerov okužb v svetu namreč narašča, WHO je doslej zabeležila 9200 primerov okužb v 63 državah po svetu.