Letna inflacija na ravni cen proizvajalcev v ZDA junija 11,3-odstotna

Washington, 14. julija - Indeks cen na ravni proizvajalcev je v ZDA junija od junija lani narasel za 11,3 odstotka, kar je blizu nedavnega rekorda v marcu, ko je bila ta letna inflacija, ki spremlja gibanje cen, preden izdelki in storitve pridejo do potrošnikov, 11,6-odstotna. Od maja so cene narasle za 1,1 odstotka, je danes objavilo ministrstvo za delo ZDA.