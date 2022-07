Ob Ženeškem jezeru po štirih letih premora ponovno festival alternativne glasbe

Žitara vas, 16. julija - Ob Ženeškem jezeru v Žitari vasi na avstrijskem Koroškem letos po štirih letih ponovno poteka festival alternativne glasbe Acoustic Lakeside, v pripravo katerega so vpeti tudi številni koroški Slovenci. Za razliko od minulih izdaj so se letos odločili, da bo festival potekal le dva dni in bo nekoliko manjši kot zadnji, najbolj množičen.