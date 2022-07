Pregled najnovejših napovedi BDP za Slovenijo

Ljubljana, 14. julija - Po Banki Slovenije je tudi Evropska komisija izboljšala napoved gospodarske rasti Slovenije v tem letu, predvsem zaradi močnega prenosa pozitivne dinamike iz 2021 in krepke zasebne porabe ter investicijske dejavnosti. Za 2023 so medtem pričakovanja precej slabša. STA objavlja posodobljeno tabelo napovedi domačih in mednarodnih ustanov.