Policisti prijeli osumljenca tatvin, ropa in zlorab bančne kartice

Ljubljana, 14. julija - Ljubljanski policisti so v torek odvzeli prostost 26-letniku, ki je osumljen več premoženjskih kaznivih dejanj. Poleg ropa voznika osebnega vozila je osumljen še tatvine mobilnega telefona in tatvine kolesa z motorjem skupaj z denarnico ter zlorabe bančnih kartic, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljane.