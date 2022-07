Škofjeloški Hafnerjev memorial letos tudi v Cerknem, Kamniku, Kranju in Železnikih

Škofja Loka, 15. julija - Z delavnicami, razstavo in prvim koncertom se bo danes v Škofji Loki začel tradicionalni, že 13. festival In Memoram prof. Peter Hafner. Festival, ki bo letos s posameznimi dogodki gostoval tudi v Cerknem, Kamniku, Kranju in Železnikih, bo do 23. julija ponudil vrsto koncertov, filmskih projekcij, pogovorov, delavnic in ostalih vsebin.