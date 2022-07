V Konzumu na Hrvaškem začeli s prikazovanjem cen v kunah in evrih

Zagreb, 17. julija - Trgovska veriga Konzum na Hrvaškem je začela postopek dvojnega prikazovanja cen izdelkov in storitev v svojih trgovinah. Vse etikete s cenami v več kot 600 trgovinah v državi bodo zamenjali do konca julija, so ta teden sporočili iz trgovske verige. Cene bodo tako prikazovali v kunah in evrih že pred 5. septembrom, ko bo to obvezno za vse trgovce.