V Sloveniji največ okužb s koronavirusom v starostni skupini med 15 in 45 let

Ljubljana, 14. julija - V Sloveniji, Evropi in po svetu se število okužb s koronavirusom povečuje. Število okuženih pri nas je največje v starostni skupini med 15 in 45 let, Slovenija se po številu okuženih bliža evropskemu povprečju. Rast okužb lahko pričakujemo še naslednje štiri tedne, je dejala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager.