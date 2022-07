Pacifiški otoki pozvali k nujnemu ukrepanju v boju proti podnebnim spremembam

Suva, 14. julija - Na vrhu foruma pacifiških otokov v fidžijski prestolnici Suva so voditelji držav danes zahtevali nujno in takojšnje globalno ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam. Opozorili so, da se izteka čas, da bi se izognili najhujšim scenarijem, in dodali, da je regija postala tudi žarišče geopolitičnega rivalstva med ZDA in Kitajsko.