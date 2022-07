V EU odkrili 514 delodajalcev, ki kršijo delovno pravo

Haag, 14. julija - V vseevropskem preiskovalnem tednu, ki ga je koordiniral Europol in v katerem so bili v ospredju trgovina z ljudmi za namen izkoriščanja delovne sile ter podobna kazniva dejanja, so preiskovalci odkrili 514 delodajalcev, ki kršijo delovno pravo. Med preiskavami so med drugim odkrili tudi 487 možnih žrtev različnih vrst izkoriščanja.