Inšpektorji v usmerjeni akciji nadzora izplačil regresa do zdaj ugotovili več kot 100 kršitev

Ljubljana, 14. julija - Inšpektorat RS za delo tudi letos izvaja redni in usmerjeni nadzor izplačil regresa zaposlenim za letni dopust, pri čemer obravnava tako večje kot manjše delodajalce. V okviru usmerjene akcije, sprožene po 1. juliju, je opravil 479 nadzorov in do zdaj ugotovil več kot 100 različnih kršitev, je objavil na spletni strani.