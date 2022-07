Umetnica Tina Kolenik v Galeriji Kresija s portreti iz vžigalic

Ljubljana, 14. julija - V Galeriji Kresija bodo drevi odprli razstavo Tine Kolenik z naslovom V imenu ljudstva. Postavitev prikazuje portrete, na katerih umetnica imitira osem znanih zgodovinskih likov, vladarjev, ki so v različnih obdobjih tako in drugače krojili usodo ljudi. Portreti so izdelani iz vžigalic.