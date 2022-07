Na Hrvaškem nova preiskava zaradi zlorabe evropskih sredstev

Zagreb, 14. julija - Na Hrvaškem so danes pridržali tri osebe zaradi suma prejemanja in dajanja podkupnin pri infrastrukturnem projektu, vrednem več kot milijon evrov, so sporočili iz Urada evropskega javnega tožilca (EEPO). EPPO primer preiskuje v sodelovanju s hrvaškim uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok).