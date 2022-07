Azijske borze neenotno

Tokio, 14. julija - Osrednji indeksi na azijskih borzah danes niso imeli enotne smeri. Vlagatelji so pretresali sredino objavo ameriškega ministrstva za delo, da so se cene življenjskih potrebščin v ZDA junija na letni ravni še zvišale, zaradi česar so trgi še bolj v pričakovanju novega zvišanja obrestnih mer s strani centralnih bank.