Pričakovani, a težko prigarani zmagi Nizozemk in Švedinj

London, 13. julija - Reprezentanci Nizozemske in Švedske sta v drugem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva v nogometu za ženske upravičili vlogo favoritinj in zabeležili pomembni, a težko prigarani zmagi v skupini C. Branilke naslova so s 3:2 ugnale Portugalsko, Švedinje pa so ugnale Švico z 2:1.