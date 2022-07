Newyorške borze končale v rdečem

New York, 13. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Potem ko je ministrstvo za delo poročalo o presenetljivo visoki junijski inflaciji, so se še okrepila pričakovanja glede hitrejšega zaostrovanja denarne politike in tudi s tem povezana zaskrbljenost nad možnostjo recesije, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.