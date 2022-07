Madžarska razglasila izredne razmere na področju energetike

Budimpešta, 13. julija - Madžarska vlada je danes razglasila energetske izredne razmere in sprejela več ukrepov, med katerimi so spremembe pri omejitvi cen plina in elektrike, povečanje domače proizvodnje plina in državnih zalog plina ter prepoved izvoza energentov, je poročala madžarska tiskovna agencija MTI.