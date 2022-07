Na poročilo Evropske komisije glede vladavine prava odzivi tudi iz novinarskih vrst

Ljubljana, 13. julija - Na poročilo Evropske komisije glede vladavine prava v članicah EU so se odzvali tudi v Sindikatu novinarjev Slovenije, pri čemer so se dotaknili področja svobode in pluralizma medijev. Ugotavljajo, da smo se znašli na medijskem razpotju in da bodo prihodnja poročila odvisna od sprememb medijske politike in državne strategije.