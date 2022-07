Pogačar: Boril se bom do konca, da si ne bom česa očital

Serre Chevalier, 13. julija - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v 11. etapi od Albertvilla do vrha na prelazu Granon izgubil rumeno majico vodilnega in zapadel v hudo krizo. Kot je dejal v izjavi za organizatorja dirke, je šlo za splet različnih okoliščin, ki pa ga ne bodo odvrnile od boja do zadnjega kilometra na Touru.