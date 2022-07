Vlada dala soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Ljubljana, 13. julija - Vlada je na dopisni seji podala soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Minuli teden je vlada za vršilca dolžnosti direktorja urada imenovala Aleša Šabedra, ki bo novo funkcijo nastopil v četrtek.