Pred 110 leti se je rodila pisateljica Mira Mihelič

Ljubljana, 14. julija - Mineva 110 let od rojstva pisateljice in prevajalke Mire Mihelič, ki je bila - prva in dolgo edina - predsednica Slovenskega centra Pen kot tudi predsednica Društva slovenskih pisateljev. V svojih delih je poteze socialnega realizma povezovala z značilnostmi ženskega romana. Prešernova nagrajenka je bila priznana tudi v mednarodnih krogih.