V sojenju domnevnim trgovcem z drogo tožilstvu po mnenju obrambe ni uspelo dokazati obstoja hudodelske združbe

Ljubljana, 13. julija - V nadaljevanju sojenja domnevnim trgovcem z drogo s prvoobtoženim Alešem Zupančičem so odvetniki 13 obtoženih danes prebrali zaključne besede. Vsi po vrsti so zatrjevali, da obtoženi niso krivi očitanih jim dejanj iz obtožnice, tožilstvo po njihovem mnenju tudi ni uspelo dokazati, da so obtoženi delovali kot hudodelska združba.