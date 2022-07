Varuh s Papičem o izobraževanju kot temelju uresničevanja tudi drugih pravic

Ljubljana, 13. julija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes ministra za izobraževanje Igorja Papiča na spoznavnem srečanju seznanil z nekaterimi vsebinami, ki jih je obravnaval varuh in zadevajo področja pod pristojnostjo ministrstva. Kot je povedal, so lani zaznali občuten porast klicev v družbenih dejavnosti, kamor spadata tudi šolstvo in šport.