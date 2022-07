Taksisti v Italiji stopnjujejo pritisk na vlado

Rim, 13. julija - Italijanski taksisti, ki že več tednov protestirajo proti vladi, so danes v središču Rima metali pirotehnična sredstva v policiste, ki so varovali palačo, kjer se nahaja pisarna premierja Maria Draghija. Nezadovoljne protestnike so še dodatno razburila nedavna razkritja o spornih praksah podjetja Uber.