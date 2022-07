Trije Slovenci na sabljaškem SP v Kairu

Ljubljana, 13. julija - Kairo bo med 15. in 23. julijem gostil najboljše sabljače in sabljačice na svetu. Na 68. svetovnem prvenstvu, ki ga bo Mednarodna sabljaška zveza (Fie) zaradi pandemije novega koronovirusa priredila prvič po Budimpešti 2019, bodo nastopili tudi trije Slovenci: Tei Zaviršek Žorž v sablji, Uroš Balent in Rok Sobočan pa v meču.