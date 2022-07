Na Ljubljanskem gradu od danes filmi pod zvezdami

Ljubljana, 14. julija - S celovečernim prvencem režiserja Darka Sinka Inventura, ki prinaša tragikomedijo o človeku in njegovih iluzornih predstavah o lastnem življenju, se bo drevi na Ljubljanskem gradu začel niz projekcij Film pod zvezdami, ki ga pripravlja Kinodvor z Mestno občino Ljubljana in Javnim zavodom Ljubljanski grad. Do 6. avgusta se bo zvrstilo 24 filmov.