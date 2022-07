V dobrodelni akciji Pomežik soncu zbrali za 467 počitniških dni otrok s posebnimi potrebami

Komenda/Ljubljana, 13. julija - V Lidlu Slovenija so se tudi letos tradicionalno pridružili ZPMS v dobrodelni akciji Pomežik soncu. Skupaj bodo na počitnice peljali otroke s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin, ki za brezskrbno uživanje potrebujejo spremljevalca. S prodajno akcijo izdelkov Lupilu in Cien Kids so zbrali sredstva za kar 467 počitniških dni.