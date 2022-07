Stanovanjske nepremičnine na Hrvaškem v prvem četrtletju na letni ravni dražje za 13,5 odstotka

Zagreb, 16. julija - Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem so se v prvem četrtletju letos v četrtletni primerjavi zvišale za pet odstotkov, v medletni primerjavi pa za 13,5 odstotka, so pokazali podatki hrvaškega zavoda za statistiko. To je najvišja rast v kakšnem četrtletju na letni ravni doslej.