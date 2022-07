V KSJS med drugim kritični do nameravanih posegov v sestavo svetov zdravstvenih zavodov

Ljubljana, 13. julija - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) so kritični do vladnega predloga zakona o interventnih ukrepih v zdravstvu, ki ga DZ danes obravnava po nujnem postopku. Med drugim so prepričani, da nekaterih rešitev, denimo sprememb svetov zavodov, ni mogoče šteti kot nujne. Posledično tudi ne more biti omejena pravica do referenduma.