Primorske novice: Sojenje Valantu in Strajnarju bodo jeseni začeli znova

Koper, 13. julija - Osem mesecev po začetku sojenja je sodnik Julijan Glavina obtoženima Stanislavu Valantu in Franciju Strajnarju sporočil, da bodo morali jeseni obravnavo spornega posla izpred več kot desetih let, ko so Hoteli Bernardin z Zvonom Ena Holdingom sklenili terminsko pogodbo za nakup delnic Sava, začeti znova, danes poročajo Primorske novice.