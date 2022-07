Inšpektorji v 14 dneh ugotovili 373 kršitev na gradbiščih

Ljubljana, 13. julija - Inšpektorat za delo je tudi letos izvedel poostren nadzor nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Tako so inšpektorji s področja nadzora varnosti in zdravja v 14 dneh na 158 gradbiščih opravili 425 pregledov pri 329 subjektih, pri tem pa so ugotovili 373 kršitev ter izdali 195 ukrepov.