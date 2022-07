Dopoldne največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 13. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,15 odstotka vrednosti. Vlagatelji povprašujejo skoraj izključno le po Krkinih delnicah, ki so se doslej podražile za 0,40 odstotka. V nasprotju s splošnim negativnim trendom se gibljejo le še delnice NLB.