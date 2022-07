Tovornjaki po Sloveniji v prvem četrtletju prepeljali tri odstotke več blaga

Ljubljana, 13. julija - Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v letošnjem prvem četrtletju prepeljala 24,5 milijona ton blaga in pri tem opravila 6,3 milijarde tonskih kilometrov. To pomeni, da so prepeljala tri odstotke več blaga in opravila sedem odstotkov več tonskih kilometrov kot pred letom dni, ugotavlja statistični urad.