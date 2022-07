Marmor Hotavlje kot prvi v Sloveniji uporablja nov material lapitec

Gorenja vas, 13. julija - Kamnoseška družba Marmor Hotavlje je kot prva v Sloveniji in med prvimi v Evropi začela delati z novim materialom lapitec. Gre za material z nadpovprečno odpornostjo, ki ima lastnosti kamna in ga je izdelal človek, lahko pa se ga tudi reciklira, so sporočili iz podjetja. Iz njega se lahko izdeluje pulte, mize, stopnice, obloge bazenov in fasade.