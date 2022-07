Liga NBA dokončno potrdila turnir play-in

New York, 13. julija - Lastniki klubov v severnoameriški košarkarski ligi NBA so v torek izglasovali, da bo tako imenovani play-in oziroma dodatne kvalifikacije za končnico po dveh poskusnih sezonah zdaj postal stalnica tega tekmovanja. Lastniki so se poleg tega strinjali tudi o ostrejših pravilih za prekrške, ki preprečujejo hitre protinapade.