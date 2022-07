Mediji: Kanglerju odškodnina samo za primer Ježovita

Maribor, 13. julija - Okrožno sodišče v Ljubljani je tudi v ponovljenem sojenju zavrnilo zahtevek za plačilo 192.752 in 395.000 evrov odškodnine Francu Kanglerju, pišeta Delo in Slovenske novice. Tako mu pripada odškodnina le za primer Ježovita. Za to mu je bila odškodnina že pravnomočno dosojena, ne pripada pa mu poplačilo zaradi nezmožnosti zaposlitve pri Varnosti.