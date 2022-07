Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 13. julija - Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V petek bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter zahodni in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. V četrtek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ugoden. V četrtek popoldne se bo po nižinah povečala toplotna obremenitev.