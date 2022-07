Celjska občina v gradnjo priključne ceste ob Bežigrajski cesti

Celje, 16. julija - Celjska občina bo zgradila priključno cesto in komunalno infrastrukturo na območju poslovne cone ob Bežigrajski cesti, in sicer nasproti poslovnega centra Etra. Vrednost del, ki jih bo izvedlo vojniško podjetje Peor, je ocenjena na 275.000 evrov, izvajalec pa jih mora dokončati v treh mesecih po uvedbi v delo, so sporočili s celjske občine.