Tokio, 13. julija - Osrednji indeksi na azijskih borzah so se v današnjem trgovanju povzpeli in tako povrnili del izgub, ki so jih v začetku tedna utrpeli zaradi strahu pred recesijo. Pozornost vlagateljev je danes usmerjena v ZDA, kjer bo tamkajšnje ministrstvo za delo objavilo junijske podatke o inflaciji.