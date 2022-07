Ljubljana, 13. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so ceste po državi večinoma suhe in normalno prevozne, razen na odsekih kjer potekajo dela. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih vpadnicah. Na mejnih prehodih trenutno ni daljšega čakanja pri prestopu meje.