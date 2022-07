Fajonova v Monoštru pohvalila aktivnosti slovenske narodne skupnosti na Madžarskem

Monošter, 12. julija - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes v Monoštru sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, ki so jo seznanili z aktualnimi vprašanji in izzivi, s katerimi se soočajo. Ministrica je ob tem pozdravila aktivnosti za ohranjanje in razvoj slovenske skupnosti v Porabju, so sporočili z zunanjega ministrstva.