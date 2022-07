Na Touru spopad favoritov v zahtevni alpski etapi

Albertville, 13. julija - Slovenskega asa Tadeja Pogačarja in tekmece danes z začetkom ob 12.30 čaka zahtevna 11. etapa od Albertvilla do vrha na prelazu Granon nad Serre Chevalierem. V tem mestu je pred petimi leti svoj prvi veliki trenutek na Touru doživel prav Pogačarjev rojak in tekmec Primož Roglič.