GZS in vladna služba za sodelovanje v korist razvojnega preboja gospodarstva in družbe

Ljubljana, 12. julija - Vodstvi GZS in službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta na današnjem srečanju soglašali, da je za razvoj slovenskega gospodarstva in družbe pomembno sodelovanje ključnih deležnikov ter iskanje najboljših rešitev. Dogovorili sta se, da bo vladna služba vključevala GZS predvsem pri razvojno naravnanih vsebinah.