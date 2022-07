Predlog zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti skozi drugo obravnavo

Ljubljana, 12. julija - Odbor DZ za notranje zadeve je z devetimi glasovi za in šestimi proti v drugi obravnavi potrdil predlog zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti, ki so ga vložili v Inštitutu 8. marec. Sprejeli so tudi vsa dopolnila, ki jih je vložila koalicija. Opozicija napoveduje, da bo ustavnost zakona preverila na ustavnem sodišču.