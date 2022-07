Biden v Beli hiši sprejel mehiškega kolega

Washington, 12. julija - Ameriški predsednik Joe Biden je danes v Beli hiši že drugič od novembra lani sprejel mehiškega predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja, s katerim sta med drugim razpravljala o sodelovanju pri znanih in "večnih" vprašanjih med državama, kot so nezakoniti prestopi meje in boj proti mamilarskemu kriminalu.