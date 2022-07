Macron zavrača očitke glede dogovorov s podjetjem Uber

Pariz, 12. julija - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes zavrnil obtožbe, da je med letoma 2014 in 2016, ko je bil gospodarski minister, prikrito in pretirano podpiral ponudnika prevoznih storitev Uber. Preiskava več medijev je nedavno pokazala, da se je Uber za pospešitev svoje širitve posluževal etično spornih in potencialno nezakonitih praks.