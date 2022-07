WHO: Pandemija covida-19 še zdaleč ni končana

Ženeva/Koebenhavn, 12. julija - Novi valovi okužb s koronavirusom kažejo, da pandemija še zdaleč ni končana, je danes opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Medtem je evropska pisarna WHO pritrdila evropskim zdravstvenim institucijam glede drugega poživitvenega odmerka za ranljive skupine in starejše od 60 let.